Bonus casa 2026 dal nuovo anno si cambia Ecco tutte le novità introdotte dalla Finanziari
Il cantiere dei bonus casa è ancora aperto, ma con la nuova Finanziaria il governo ha deciso di mettere ordine e fissare un punto fermo: dal 2026 il sistema delle agevolazioni edilizie cambia volto, con alcune proroghe, diverse riduzioni e la definitiva uscita di scena del Superbonus. Dopo la bollinatura della Ragioneria di Stato, il testo della Legge di bilancio 2026, approvato a metà ottobre dal Consiglio dei ministri, delinea un quadro più sobrio ma stabile. L’obiettivo è quello di ridurre l’impatto sulle casse pubbliche (la premier Giorgia Meloni ha ricordato che solo nel 2026 il Superbonus peserà per oltre 40 miliardi di euro) e allo stesso tempo mantenere un sistema di incentivi mirato alla riqualificazione del patrimonio edilizio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
