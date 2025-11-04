Bologna l’annuncio shock | monolocale di 10 metri quadrati a 490 euro il bagno è dietro una tenda

Repubblica.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ben posizionato nel centro della città, senza cucina”. La denuncia di Piazza Grande: “Casa è anche luogo di dignità”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Bologna, l’annuncio shock: “monolocale” di 10 metri quadrati a 490 euro, il bagno è dietro una tenda

