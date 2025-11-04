G ara valida per la quarta giornata del girone unico di Europa League 20252026. I padroni di casa hanno bisogno di trovare continuità in campo continentale, per cui contro i norvegesi non si può sbagliare. Bologna-Brann si giocherà giovedì 6 novembre 2025 alle ore 21 presso lo stadio Dall’Ara. BOLOGNA-BRANN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE A differenza del campionato, dove la classifica è di tutto rispetto, visto il quarto posto a quattro lunghezze dalla vetta, in Europa non si può dire altrettanto. Il cammino continentale della squadra di Italiano si è aperto con la sconfitta con l’ASton Villa, cui ha fatto seguito il pareggio casalingo contro il Friburgo, e la vittoria in Romania contro la Steaua. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Bologna-Brann, quarta giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla