Bologna blitz nel compro oro del centro | scattano i sigilli per gravi irregolarità nel negozio

Sospesa per cinque giorni un’attività di compro oro a Bologna dopo controlli della Polizia che hanno accertato irregolarità amministrative. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bologna, blitz nel compro oro del centro: scattano i sigilli per gravi irregolarità nel negozio

Altre letture consigliate

- Serie B Femminile: il Como si riprende la prima piazza, per Lumezzane e Bologna blitz esterni - L'articolo completo sul nostro sito #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook

La #vuelle piazza un altro #blitz: dopo Roseto espugnata anche #bologna - X Vai su X

Bologna, blitz nel compro oro del centro: scattano i sigilli per gravi irregolarità nel negozio - Sospesa per cinque giorni un’attività di compro oro a Bologna dopo controlli della Polizia che hanno accertato irregolarità amministrative. Scrive virgilio.it

Chiuso un ‘compro oro’ in pieno centro a Bologna: attività irregolare - Il provvedimento è del Questore di Bologna che ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’autorizzazione ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Ancona, blitz al Compro Oro di via Colombo. Spaccano tutto: due banditi presi con un chilo e mezzo di gioielli - Avevano già riempito i borsoni con un chilo e mezzo d’oro. Da corriereadriatico.it