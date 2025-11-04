Bollettino bradisismo settimana 27 10-02 11
Si esamina la settimana compresa tra 27 ottobre e 2 novembre. La sismicità risulta leggermente inferiore a quella della settimana precedente con 149 terremoti e Md max 2.1 e va ad aumentare a fine periodo, intorno ai giorni 1-2 novembre, infatti proprio il giorno 2 abbiamo avuto il maggior numero di eventi del periodo (vedi . Bollettino bradisismo settimana 2710-0211 Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
