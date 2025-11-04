. Le parole dell’ex calciatore. Zvonimir Boban, opinionista ed ex calciatore e dirigente croato, parla così dagli studi di Sky Sport nel pre partita di Juve Sporting. Questo il suo commento sulla scelta da parte della Juventus di affidare la panchina a Spalletti. « Spalletti nei club in cui ha lavorato ha dato certezza e stabilità È una persona forte, particolare sicuramente ma con grandi idee calcistiche che hanno portato quasi sempre a risultati. Col Napoli ha giocato bene e vinto, con la Roma ha fatto un calcio fantastico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boban sicuro: «Spalletti scelta di stabilità da parte della Juventus dopo gli ultimi drammi. Come Allegri per il Milan»