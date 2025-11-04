Boato e incendio nel gazebo | gesto doloso trovate le prove

Follonica, 4 novembre 2025 – Prima l’esplosione e poi le fiamme che hanno aggredito le tende del gazebo e che, per fortuna, prima grazie al tempestivo intervento di due passanti e dopo all’azione dei vigili del fuoco, non si sono estese oltre. Ma quanto accaduto al locale in via della Repubblica, nel quartiere di Senzuno, non può certo lasciare indifferenti, né per lo stesso locale al centro dell’episodio né per alcuni fatti accaduti in precedenti che adesso possono forse essere ’riletti’ sotto un’altra ottica. L’esplosione il rogo è cronaca di domenica sera, intorno alle 21.30, ma i risultati degli accertamenti dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri sono cronaca di ieri e non aggiungono elementi rassicuranti: si è trattato di un fatto volontario, doloso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

