BMX freestyle la Spagna vince la prova a squadre del trial ai Mondiali L’Italia chiude ottava

L'attesa è finalmente terminata, si entra in pista per sentire il profumo delle gare ufficiali. I Mondiali di BMX freestyle, competizione che si svolgerà a Riad fino a sabato, si aprono con il team event misto del trial. Il primo titolo della rassegna iridata premia la Spagna, mentre l'Italia chiude in ottava posizione. La formazione spagnola, composta da Julen Saenz, Alejandro Montalvo, Travis Asenjo, Mikel Azccona, Vera Baron ed Andrea Perez, chiude in prima posizione e vince in maniera abbastanza netta e con pieno merito la medaglia d'oro, totalizzando la valutazione finale di 890. Finisce per rivelarsi decisamente più combattuto il duello per la conquista della seconda posizione: la Germania, con la formazione composta da Jonas Friedrich, Dennis Arnold, Carl Christ, Oliver Widmann, Emilia Keikus e Nina Reichenbach, chiude la sua performance con 730 e porta a casa la medaglia d'argento in volata.

