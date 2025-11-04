Bluefield Italia conclude il rifinanziamento del veicolo Revive con un' operazione di green financing da 115 milioni di euro

In collaborazione con Bluefield Italia Srl, Bluefield Revive Italia l Srl ("Revive" o il "Veicolo") è lieta di annunciare di aver concluso con successo il processo di rifinanziamento. Il veicolo ha ottenuto un finanziamento green per un importo totale di 115 milioni di euro da un pool di banche (95 milioni di euro come linea di credito, con ulteriori 20 milioni di euro come accordion) composto da Banco BPM, CaixaBank, Bayerische Landesbank e Bankinter, che hanno agito rispettivamente come Original Lenders e Agent Bank, Mandated Lead Arrangers, Bookrunners e Hedging Banks. Banco BPM ha inoltre agito in qualità di agente di garanzia e agente di sicurezza per il pool di banche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

