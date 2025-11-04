Bloccato con 5 kg di hashish | in arresto 41enne di Avellino

Avellinotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

bloccato 5 kg hashishSequestrati a Trapani 670 kg di hashish dopo inseguimento in mare, fermati 5 tunisini - I finanzieri sono entrati in azione dopo aver documentato il trasbordo da un peschereccio in mare aperto. Da rainews.it

bloccato 5 kg hashishTrapani: 670 kg di hashish sequestrati dopo inseguimento in mare, 5 fermi - Cinque arresti e 670 kg di hashish sequestrati nelle acque antistanti Marsala, dopo un inseguimento avvenuto in acque internazionali. Secondo meridionews.it

bloccato 5 kg hashishTrapani, maxi sequestro di 670 kg di hashish: fermati cinque tunisini - L'operazione si è conclusa con il sequestro di oltre 670 chili di hashish, il più consistente sequestro di hashish operato nelle acque trapanesi negli ultimi decenni. Lo riporta tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Bloccato 5 Kg Hashish