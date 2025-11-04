Blitz della polizia per un’arma clandestina | in casa anche cocaina e contanti

Doveva essere una perquisizione alla ricerca di un’arma clandestina. Invece, ha portato alla luce un piccolo ma ben organizzato giro di spaccio. A Botticino, gli agenti della Squadra Mobile di Brescia hanno arrestato un cittadino albanese di 37 anni, regolare sul territorio ma con numerosi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

+++ GARAGE STRACOLMO DI DROGA A NESIMA +++ IL VIDEO DEL BLITZ DELLA POLIZIA https://qds.it/blitz-nesima-garage-droga-arrestato-53enne/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com Vai su Facebook

Scatta il blitz nella bisca clandestina. La polizia denuncia ben 17 persone - Molto più di una semplice bisca clandestina in cui si praticava il gioco d’azzardo: quella scoperta dai poliziotti della Squadra Mobile di Fermo dopo il blitz scattato poco dopo la mezzanotte di ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Irruzione della Polizia nella bisca clandestina tra supercar, pioggia di soldi e disco-club (con accompagnatrici) a Casette d'Ete - Supercar, denaro contante e una bisca clandestina che accoglieva facoltosi clienti riservando loro anche un disco club e intrattenimento femminile: la squadra mobile ha ... Segnala corriereadriatico.it