Blitz dei Falchi in una casa trovata droga e oltre 10mila euro in contanti

Droga e oltre 10mila euro in contanti in casa. E’ la scoperta fatta dai Falchi della Polizia di Stato nell’abitazione di un 23enne di Caserta.Gli agenti, avendo il sospetto che il ragazzo spacciasse droga, hanno effettuato una perquisizione nella casa in via Trento. L’esito è stato positivo. I. 🔗 Leggi su Casertanews.it

News recenti che potrebbero piacerti

Nella periferia est di Roma, i Falchi della Polizia di Stato, insieme agli agenti delle Volanti e dei Commissariati, hanno messo a segno una serie di blitz che hanno portato a 7 arresti tra droga e furti. Dalle vie del Quarticciolo ai centri commerciali della Casilina, - X Vai su X

Nella periferia est di Roma, i Falchi della Polizia di Stato, insieme agli agenti delle Volanti e dei Commissariati, hanno messo a segno una serie di blitz che hanno portato a 7 arresti tra droga e furti. Dalle vie del Quarticciolo ai centri commerciali della Casilina, - facebook.com Vai su Facebook

I resti di un’anziana trovati in casa, era morta da almeno due anni - San Giuliano Milanese: scoperti resti di una donna morta da due anni in appartamento isolato, simbolo di solitudine estrema. Riporta blitzquotidiano.it

Professoressa non si presenta a scuola, trovata morta a casa: stroncata da un malore mentre correggeva i compiti - Non si è presentata a scuola come ogni mattina, e i colleghi, preoccupati per la sua insolita assenza, hanno deciso di andare a cercarla. Si legge su blitzquotidiano.it

Quarticciolo, blitz dei Falchi della Polizia: arrestati quattro pusher tunisini - Un’operazione fulminea della Polizia di Stato ha portato all’arresto di quattro pusher tunisini nel cuore del Quarticciolo, storico quartiere della Capitale. Come scrive rainews.it