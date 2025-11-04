Blevio ripristino del ponte sul torrente Girola | chiusure notturne della Lariana
Blevio, 4 novembre – Proseguono i lavori a Blevio dopo l'ondata di maltempo di settembr e, da parte della della Provincia di Como, per il ripristino della viabilità a Blevio. Per consentire l’esecuzione dei lavori urgenti sul ponte del torrente Girola, danneggiato durante l’alluvione, sarà necessario chiudere temporaneamente al traffico la strada provinciale 583 Lariana, nel tratto dove è stato posizionato il ponte bailey. Violenti temporali, tornado ed alluvioni: fenomeni meteo sempre più estremi Orari e giorni della chiusura al traffico . La chiusura avverrà in orario notturno, dalle 22.30 alle 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
