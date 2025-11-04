Blanca finita la terza stagione | ma la quarta si farà?

La terza stagione di Blanca, serie tv che racconta le avventure ambientate a Genova della consulente ipovedente della polizia, si è conclusa ieri sera con l'ultima puntata andata in onda su Rai Uno.E il finale, per una volta, non sembra lasciare molto spazio a un seguito, con una serie di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Finita adesso la terza stagione di BLANCA Avete seguito il finale? - facebook.com Vai su Facebook

Blanca, finita la terza stagione: ma la quarta si farà? - La terza stagione è finita con un "happy ending" che ha posto qualche domanda sull'eventuale realizzazione di una quarta. Come scrive genovatoday.it

Blanca finale di stagione | Il significato dell’ultima puntata | Per lei e Liguori finisce così - ... Secondo pourfemme.it

Blanca 3: il finale della terza stagione della serie tv ambientata a Genova ha il sapore di una favola - Termina la storia di Blanca, la consulente ipovedente della Polizia di Genova. Lo riporta mentelocale.it