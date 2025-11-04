Blanca 4 stagione ci sarà? Le prime anticipazioni su futuro della serie con Maria Chiara Giannetta

L’ultima puntata di Blanca 3, seguita da 4.253.000 spettatori con uno share del 25.3% ha sancito il successo della serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta. A distanza di poche ore dal gran finale milioni di telespettatori si domandano: “Blanca 4 ci sarà?”. Ecco cosa sappiamo sul futuro della serie Rai. Blanca 4 ci sarà?. Il finale della terza stagione di Blanca 3 ha salutato i telespettatori di Raiuno lasciandoli però con un dubbio sul futuro di una delle serie tv più amate e seguite degli ultimi anni. Qualche mese fa Maria Chiara Giannetta che presta il volto al personaggio di Blanca intervistata da Ciak Generation aveva dichiarato: “ credo che bisogna dare sempre dignità ai personaggi, alle storie. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

