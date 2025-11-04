Blanca 4 si farà? La Rai rompe il silenzio | pubblico preoccupato dopo le parole di Giannetta

News tv. “Blanca 4” si farà? La Rai rompe il silenzio: c’è paura tra i fan dopo le parole di Giannetta – Genova, il mare, una dichiarazione d’amore che cita Titanic e un abbraccio che sembra promettere “per sempre”. Così si è chiusa la terza stagione di Blanca, la serie Rai campione d’ascolti ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi. Un finale che sa di lieto fine, ma anche di sospensione. Blanca e Liguori sembrano aver trovato la loro felicità, eppure i fan, appena finiti i titoli di coda, hanno cominciato a chiedersi una sola cosa: ci sarà un seguito? “Blanca 4” si farà? La Rai rompe il silenzio: c’è paura tra i fan dopo le parole di Giannetta. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Blanca 4” si farà? La Rai rompe il silenzio: pubblico preoccupato dopo le parole di Giannetta

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vittoria Ricci rompe il silenzio sul futuro di Striscia la Notizia e sul padre Antonio, pronto a tornare più agguerrito che mai. Un messaggio diretto a chi dà per finita una delle trasmissioni simbolo della TV italiana. - facebook.com Vai su Facebook

“Blanca 4” si farà, Rai conferma la quarta stagione - La notizia è ufficiale e arriva direttamente da Maria Pia Ammirati, la direttrice di Rai Fiction, alla vigilia del finale trasmesso lunedì 3 novembre in prima ... Scrive sorrisi.com

“Blanca 4” si farà? C’è chi pensa a una nuova stagione, anche se Maria Chiara Giannetta frena - Il finale della terza serie apre nuove prospettive sulla vita di Blanca e Liguori, che finalmente sono una coppia ... Riporta iodonna.it

Blanca 4 si farà? Anticipazioni quarta stagione: scoppia caos tra Ammirati e sceneggiatore/ Cosa sappiamo - Anticipazioni quarta stagione: scoppia caos, Ammirati: "In cantiere", sceneggiatore Ruggeri: "Decisione spetta a Giannetta" ... Da ilsussidiario.net