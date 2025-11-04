Blanca 4 si farà? La Rai rompe il silenzio | pubblico preoccupato dopo le parole di Giannetta

Tvzap.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News tv. “Blanca 4” si farà? La Rai rompe il silenzio: c’è paura tra i fan dopo le parole di Giannetta – Genova, il mare, una dichiarazione d’amore che cita Titanic e un abbraccio che sembra promettere “per sempre”. Così si è chiusa la terza stagione di Blanca, la serie Rai campione d’ascolti ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi. Un finale che sa di lieto fine, ma anche di sospensione. Blanca e Liguori sembrano aver trovato la loro felicità, eppure i fan, appena finiti i titoli di coda, hanno cominciato a chiedersi una sola cosa: ci sarà un seguito? “Blanca 4” si farà? La Rai rompe il silenzio: c’è paura tra i fan dopo le parole di Giannetta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

