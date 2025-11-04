Blanca è una delle fiction più seguite dal pubblico italiano. Anche la terza stagione ha registrato gli ascolti più alti con una media di oltre il 23% di share. Maria Chiara Giannetta è la protagonista indiscussa, accanto a Giuseppe Zeno, anche se ha espresso il desiderio di dare una conclusione dignitosa al personaggio, sottolineando che una serie non dovrebbe diventare “morbosa” se prolungata troppo. Ma Blanca 4 si farà? Ecco quando esce, se ci sarà la conferma Le dichiarazione di Maria Chiara Giannetta su Blanca 4. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piper Spettacolo Italiano – Fiction e Serie Tv Italiane (@spettacoloitaliano) Blanca 4 si farà la quarta stagione, la Rai conferma. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

© Piperspettacoloitaliano.it - Blanca 4 si farà la quarta stagione, quando esce: Maria Chiara Giannetta tentenna, ma la Rai conferma