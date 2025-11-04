Blanca 4 si farà | confermata la quarta stagione della fiction di Rai 1

Neanche il tempo di chiederci se Blanca avrebbe avuto un futuro dopo le dichiarazioni caute di Maria Chiara Giannetta, che la risposta è arrivata chiara e ufficiale: la quarta stagione della fiction di Rai 1 si farà. A confermarlo è stata la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, in un’intervista rilasciata a Davide Maggio, durante la quale ha dissipato ogni dubbio dei fan. Ammirati: “La quarta serie è già in cantiere”. Ecco le parole di Maria Pia Ammirati che hanno fatto esultare il pubblico: “ Blanca 4 è prevista e ci stiamo lavorando. Diciamo che, come tutta la lunga serialità, ha i suoi tempi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

