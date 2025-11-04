Blanca 3 spiegazione finale come finisce la terza stagione | il bacio tra Blanca e Liguori

Siamo arrivati all’ultima puntata di Blanca 3, la terza stagione della fiction con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Un terzo capitolo davvero sorprendente, che ha dimostrato in diversi aspetti di essere migliore del precedente. Nell’episodio 6 intitolato Il bambino, l’ispettore Liguori affronta le conseguenze delle sue azioni, Blanca deve confrontarsi una volta per tutte con le bugie di Domenico, che la riguardano da vicino e la portano a chiedersi se faccia bene a fidarsi di lui. In una corsa contro il tempo, Blanca decide di portare avanti sul bambino scomparso mettendosi in pericolo in prima persona. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Blanca 3 spiegazione finale, come finisce la terza stagione: il bacio tra Blanca e Liguori

