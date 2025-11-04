Blanca 3 replica, quando rivedere le repliche della terza stagione. Blanca 3 è tornata su Rai 1 dal 29 settembre 2025. Protagonisti, come sempre, Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Ogni episodio presenta un nuovo caso da risolvere, ma c’è anche un mistero più profondo che attraversa tutta la stagione: la scomparsa di un bambino legata all’omicidio di una suora ucraina. Blanca e Domenico si avvicinano sempre di più, mentre Liguori è combattuto tra il dovere e i sentimenti. Ma dove e quando rivedere le repliche della terza stagione? Ecco quando va in onda Blanca 3 in replica su Rai Premium. Blanca 3 replica su Rai Premium: orario e giorno di programmazione. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

© Piperspettacoloitaliano.it - Blanca 3 replica ultima puntata su Rai Premium e in streaming: quando rivedere le repliche della terza stagione