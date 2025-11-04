Blanca 3 è tutto finito ma non per loro due La Rai conferma la quarta stagione
Blanca 3 si è conclusa nel migliore dei modi possibili. Dopo tre stagioni volevamo tutti un finale così e intanto arriva la conferma della Rai che la fiction con Maria Chiara Giannetta andrà avanti: la quarta stagione ci sarà. Blanca 3, una serie da record di ascolti. La terza stagione di Blanca è stata un grande successo di pubblico. Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci ( leggi la nostra intervista ), Domenico Diele e Matilde Gioli hanno tenuto col fiato sospeso i telespettatori per sei settimane, tra colpi di scena, omicidi e passioni. Ogni puntata ha ottenuto il massimo dello share, conquistando il podio degli ascolti tv fino all’ultimo episodio, andato in onda lunedì 3 novembre. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Voglio te, voglio il bambino, voglio tutto Blanca!" Non poteva finire meglio, Liguori non è scappato, è rimasto accanto a Blanca perchè la ama e il loro destino è stare insieme "anche se sono casinista" come dice lei. Quanto ci ha fatto emozionare anche questa - facebook.com Vai su Facebook
"#Blanca" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Blanca 3, è tutto finito ma non per loro due. La Rai conferma la quarta stagione - “Blanca 3” ha chiuso i battenti e non poteva che finire così tra la protagonista e Liguori. Da dilei.it
Blanca 3: un finale avvolto dai dubbi è quello che andrà in onda stasera su Rai 1 e RaiPlay - Sono tante le domande che si affollano nell'ultima puntata di Blanca 3, molte delle quali riguardano naturalmente Domenico e il suo rapporto con la protagonista: ecco la trama del finale di stagione ... Scrive msn.com
Blanca 3, tutte le location da sogno in cui è stata girata la serie Tv Rai - Blanca torna con la terza stagione dal 29 settembre 2025 su Rai1, portando con sé nuove sfide, volti noti e un’anima più profonda. Si legge su siviaggia.it