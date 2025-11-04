Blanca 3 è tutto finito ma non per loro due La Rai conferma la quarta stagione

Blanca 3 si è conclusa nel migliore dei modi possibili. Dopo tre stagioni volevamo tutti un finale così e intanto arriva la conferma della Rai che la fiction con Maria Chiara Giannetta andrà avanti: la quarta stagione ci sarà. Blanca 3, una serie da record di ascolti. La terza stagione di Blanca è stata un grande successo di pubblico. Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci ( leggi la nostra intervista ), Domenico Diele e Matilde Gioli hanno tenuto col fiato sospeso i telespettatori per sei settimane, tra colpi di scena, omicidi e passioni. Ogni puntata ha ottenuto il massimo dello share, conquistando il podio degli ascolti tv fino all’ultimo episodio, andato in onda lunedì 3 novembre. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Blanca 3, è tutto finito ma non per loro due. La Rai conferma la quarta stagione

