Il fallo di Bisseck su Giovane (lanciato a rete) in Verona-Inter continua a far discutere. La domanda è se fosse da espulsione: per la Gazzetta no, perché il pallone non stava andando verso la porta ma verso il fallo laterale quindi non era chiara occasione da rete. Alla fine non c’è unanimità nemmeno nel post-partita, figuriamoci come possiamo prendercela con l’arbitro o con gli addetti al Var. Forse proprio per questo motivo, scrive il Corriere dello Sport, Rocchi ha chiesto aiuto alla Uefa. “Un caso che Rocchi ha “girato” alla Uefa per avere conforto e confronto. Anche a Nyon ritengono dirimente la direzione generale dell’azione, dunque giallo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bisseck, la Uefa dà ragione all’arbitro Doveri: non era da espulsione. Rocchi ha chiesto un loro parere (Corsport)