Bisseck Inter la voglia di Premier League torna a bussare | il difensore è stuzzicato dalla possibilità di trasferirsi in quel club!

Inter News 24 La situazione. Da semplice “primo rincalzo” a risorsa fondamentale. Yann Bisseck sta vivendo un momento di grande ascesa all’Inter. Il gigante tedesco, dopo due stagioni ad Appiano Gentile passate prevalentemente in panchina, sta finalmente trovando continuità e consensi. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha scoperto di poter contare su di lui non solo come braccetto di difesa, ma anche come perno centrale del terzetto, un ruolo in cui la sua velocità e fisicità possono fare la differenza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck Inter, la voglia di Premier League torna a bussare: il difensore è stuzzicato dalla possibilità di trasferirsi in quel club!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Verona-Inter, Rocchi: "Mai rosso per Bisseck. E se Doveri l'avesse dato, il Var avrebbe dovuto richiamarlo per toglierlo" "In questo caso Doveri ha preso una decisione molto importante e veramente bene: l'indecisione è perché gli arriva un messaggio da ultim - X Vai su X

“Se era rosso per Bisseck in Verona-Inter? A parti inverse però...magari a San Siro, sarebbe scattato il rosso”, così l’ex calciatore Massimo Orlando ai microfoni di TMW Radio Segui il nostro nuovo prodotto @radiotuttonapoli . La prima radio tematic - facebook.com Vai su Facebook

Bisseck e Pavlovic protagonisti con Inter e Milan. Ma il loro futuro può essere altrove - I due difensori stanno convincendo ma per varie ragioni il futuro potrebbe essere lontano da Milano: sirene inglesi per il nerazzurro, il Galatasaray sul rossonero (ma è dura che l'affare vada in port ... Da msn.com

Hellas Verona, Zanetti a DAZN : "Il calcio a volte è crudele. L'ammonizione di Bisseck? Regolamento difficile" - Comincia con queste parole l'analisi a DAZN di Paolo Zanetti, tecnico dell'Hellas Verona, dopo la sconfitta dell'ultimo minuto ... Riporta fcinternews.it

Perché l'Inter ha scelto di vendere Pavard e tenersi Bisseck - I motivi per cui i piani alti nerazzurri hanno preferito salutare Benji sono vari Il primo è legato alla futuribilità: se l’Inter decidesse di vendere Bisseck incasserebbe molto di più. Segnala gazzetta.it