Bisseck Inter Chivu conferma la fiducia | le scelte in difesa per il Kairat
Inter News 24 Bisseck Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale tedesco dopo il calciomercato estivo con gli interessi dalla Premier League. Yann Bisseck potrebbe essere confermato nella formazione titolare contro il Kairat domani, come suggerito da La Gazzetta dello Sport. Il giovane difensore tedesco, che ha avuto un ruolo importante nelle ultime partite di campionato, potrebbe essere schierato nuovamente sulla destra, con Manuel Akanji a riposo in vista della sfida più impegnativa contro la Lazio. Bisseck, che ha sostituito Acerbi e De Vrij nelle ultime due gare di campionato, si è mostrato all’altezza della situazione, dimostrando una buona gestione della difesa e un ottimo senso della posizione. 🔗 Leggi su Internews24.com
