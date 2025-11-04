Bisseck e Pavlovic protagonisti con Inter e Milan Ma il loro futuro può essere altrove

4 nov 2025

I due difensori stanno convincendo ma per varie ragioni il futuro potrebbe essere lontano da Milano: sirene inglesi per il nerazzurro, il Galatasaray sul rossonero (ma è dura che l'affare vada in porto). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

