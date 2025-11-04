Birmingham in stato d’assedio per Aston Villa-Maccabi anche se i tifosi israeliani non ci saranno Times

Più di 700 agenti saranno schierati per garantire la sicurezza durante Aston Villa–Maccabi Tel Aviv, gara di Europa League ad alto rischio in programma La polizia del West Midlands impiegherà droni, cavalli, cani e introdurrà una no-fly zone attorno a Villa Park. La decisione di vietare la presenza dei tifosi israeliani, presa per motivi di sicurezza, ha scatenato polemiche politiche e comunitarie. Il Maccabi ha rinunciato alla propria quota di biglietti per tutelare i propri sostenitori. Le autorità temono tensioni e manifestazioni, ma assicurano che Birmingham resterà una città “sicura e accogliente per tutti”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

