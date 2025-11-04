Birdfy Bath Pro e Birdfy Feeder Metal | due soluzioni smart per portare la natura vicino a casa

Da quando ho installato i dispositivi Birdfy nel mio giardino, non passo più un giorno senza dare un’occhiata alla telecamera. È incredibile quante specie diverse si avvicinino, e quanto sia rilassante osservare il loro comportamento da vicino — il tutto comodamente dallo smartphone. Oggi vi racconto la mia esperienza con due modelli: Birdfy Bath Pro e Birdfy er Metal. Due prodotti simili nell’anima, ma con personalità molto diverse. Il Birdfy Bath Pro: un piccolo spa per uccellini. Parto dal mio preferito, almeno esteticamente. Il Birdfy Bath Pro è letteralmente una mini spa per gli uccellini: una vaschetta smart con telecamera integrata che permette di vedere i vostri ospiti alati mentre si lavano, giocano e si rinfrescano. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Birdfy Bath Pro e Birdfy Feeder Metal: due soluzioni smart per portare la natura vicino a casa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Recensione Birdfy Bath Pro: la fontana smart che unisce natura e tecnologia - Nel panorama sempre più ricco dei dispositivi smart dedicati alla casa e al giardino, il Birdfy Bath Pro with Stand rappresenta una proposta singolare, che unisce tecnologia avanzata e osservazione ... Come scrive focustech.it

Birdfy Feeder: La recensione della Mangiatoia Intelligente - Il cinguettio mattutino, il fruscio di ali tra i rami, l’improvviso lampo colorato di un cardellino in volo. Si legge su melamorsicata.it

Birdfy presenta Birdfy Feeder 2: il birdwatching con AI e doppia videocamera - Abbiamo recensito questa estate la loro mangiatoia smart Birdfy Feeder che permette di “immortalare” e catalogare grazie all’IA gli uccellini che vengono a farci visita. Da techzilla.it