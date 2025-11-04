Biotech l’irresistibile ascesa delle aziende del Dragone

La Cina sta letteralmente rivoluzionando la farmaceutica globale. Non è un caso che nel 2025 le aziende biotech del Dragone abbiano concluso un numero record di accordi per vendere all’estero i propri asset, o che le azioni del settore siano schizzate alle stelle o che, ancora, gli investitori siano convinti che Pechino, tra non molto, diventerà una forza trainante nella scoperta di farmaci a livello planetario. PharmCube ha registrato alcuni dati emblematici: nei primi otto mesi del 2025, per esempio, le aziende cinesi hanno conclusi ben 93 accordi di licenza all’estero per un valore complessivo di 85 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

