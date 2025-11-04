Binario maledetto | Iva Zanicchi inciampa e cade rovinosamente a Belve Poi attacca | Ho pagato 7,5 miliardi al fisco per colpa di chi mi ha fregato
Prima l’ingresso nello studio, poi il passo falso sul “binario maledetto” e la caduta rovinosa a terra. Sono stati attimi di gelo e apprensione quelli vissuti durante la registrazione di “ Belve “, quando Iva Zanicchi, 85 anni, è inciampata sul carrello della telecamera ed è finita per terra. L’incidente, svelato da Davide Maggio e confermato da diverse foto di scena, è avvenuto durante la registrazione della puntata che andrà in onda questa sera, martedì 4 novembre. Francesca Fagnani è subito scattata per soccorrerla, seguita dallo staff e persino da un addetto antincendio. L’Aquila di Ligonchio ha tranquillizzato tutti (“Sto bene, sto bene!”), si è rialzata, ha rassicurato tutti (“Sto bene, sto bene!”), ha insistito per andare avanti e ha così iniziato la sua intervista-show. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
