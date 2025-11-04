Bin Salman a Washington Svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Arabia Saudita?

Il principe ereditario e premier saudita, Mohammed bin Salman (MbS), sarà a Washington il 18 novembre per il suo primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti dal 2018. La visita, annunciata lunedì dalla Casa Bianca, segna un punto di svolta nei rapporti bilaterali, logorati dopo l’uccisione di Jamal Khashoggi e rimasti tesi durante l’amministrazione Biden. L’annuncio segue una telefonata tra il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, e l’omologo americano, il segretario Marco Rubio, durante la quale sono stati discussi i principali dossier regionali e i passi preparatori per il vertice, secondo una nota diffusa da Riad. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Bin Salman a Washington. Svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Arabia Saudita?

News recenti che potrebbero piacerti

Bin Salman a Washington. Svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Arabia Saudita? - Il principe ereditario e premier saudita, Mohammed bin Salman (MbS), sarà a Washington il 18 novembre per il suo primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti dal 2018. Scrive formiche.net

La svolta dell’Arabia Saudita di Bin Salman resta a metà del guado - Da un lato le ambizioni di trasformare l'economia e la società saudite, accelerando l'emancipazione dalla dipendenza dal greggio. Da ilsole24ore.com

Trump alla corte di bin Salman, vuole la svolta in Medio Oriente - L'emittente araba Al Jazeera afferma che è salito ad almeno 45 morti e decine di feriti il bilancio dei raid israeliani che stanotte hanno colpito Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Riporta ansa.it