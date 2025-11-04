Bimbo di 3 anni cade al parco giochi ferendosi gravemente il risarcimento arriva quando ha 23 anni

È accaduto a Pesaro dove quel bimbo che all’epoca dei fatti aveva solo 3 anni e non andava nemmeno a scuola, ora è un uomo adulto di 23 anni. Quella caduta gli è costata una lunghissima convalescenza e danni permanenti al 3 per cento ma ha dovuto attendere 20 anni prima che un giudice gli concedesse un piccolo risarcimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

