Biglietti Inter Venezia disponibili i tagliandi per la Coppa Italia | tutte le informazioni

Inter News 24 Biglietti Inter Venezia, le ultime sulle modalità d’acquisto per l’esordio dei nerazzurri in Coppa Italia. Tutti i dettagli in merito. È finalmente arrivato il momento della Coppa Italia per l’ Inter, che affronterà il Venezia negli ottavi di finale mercoledì 3 dicembre alle 21:00 a San Siro. Si tratta di una gara secca, senza possibilità di ritorno: chi vince accederà ai quarti di finale, dove incontrerà la vincente tra Roma e Torino. La sfida contro il Venezia rappresenta un importante passo verso il sogno di alzare un trofeo nazionale, e i tifosi sono già in fermento. I biglietti per assistere alla partita sono già in vendita, e come di consueto, la prima fase di vendita è riservata agli abbonati Serie A BASE e PLUS, che avranno la possibilità di confermare il proprio posto di campionato o scegliere uno diverso tra quelli già disponibili. 🔗 Leggi su Internews24.com

