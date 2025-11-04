Bibbia di Borso d’Este Eccezionale esposizione al Senato per il Giubileo

È uno dei libri più belli e preziosi del mondo, fra i massimi capolavori dell’arte del Rinascimento italiano. La Bibbia di Borso d’Este, che da cento anni è custodita alla ‘nostra’ Biblioteca Estense, verrà esposta per due mesi a Roma, come straordinario evento di chiusura del Giubileo. La notizia era nell’aria già da qualche settimana, e ieri è arrivata la conferma ufficiale: la Bibbia sarà accolta in una delle sedi istituzionali più prestigiose d’Italia, la Sala Capitolare del Senato in piazza della Minerva, dove si potrà ammirare dal prossimo 14 novembre fino al 16 gennaio 2026. L’esposizione è stata promossa appunto dal Senato della Repubblica, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio, il Ministro della Cultura, le Gallerie Estensi, il Commissario straordinario di governo per il Giubileo e l’Istituto dell’Enciclopedia Treccani: la mostra verrà inaugurata il 13 novembre, alla presenza di Ignazio La Russa, presidente del Senato, Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Giuli, ministro della Cultura, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma e commissario per il Giubileo, monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede, Carlo Ossola, presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, e Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

