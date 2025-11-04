Inter News 24 Le parole di Fabrizio Biasin, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Fabrizio Biasin ha parlato a Pressing della sfida tra Verona-Inter. LA VITTORIA DELL’INTER A VERONA – « Senza quello, ci sarebbe stato l’ennesimo caso del giorno. Però è stato un buon segnale perché per tanto tempo l’Inter non ha avuto queste situazioni e questo ti fa capire che in questa stagione in alcuni casi ti gira anche bene. Hai subito tre sconfitte, hai perso alcune partite quando non meritavi e forse questa vittoria un po’ ripaga». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biasin: «L’autogol contro il Verona è stato un bel segnale. Chivu mi ha sorpreso in questo»