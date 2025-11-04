Biancolino stringe le maglie | l’Avellino cerca la svolta dietro

Anteprima24.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la rocambolesca vittoria per 4-3 contro la Reggiana, i biancoverdi tornano a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato. Dopo 48 ore di riposo, questo pomeriggio alle 16:00 (porte aperte in Tribuna Montevergine ), la squadra di Raffaele Biancolino riprenderà gli allenamenti sul sintetico del Partenio-Lombardi per avviare la preparazione in vista della trasferta di Cesena, in programma domenica all’ Orogel Stadium – Dino Manuzzi. Tra i tanti che scalpitano per tornare a indossare le scarpette c’è soprattutto Cosimo Patierno, che nelle prossime ore sosterrà nuovi esami nella speranza di ottenere il semaforo verde dallo staff medico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

biancolino stringe le maglie l8217avellino cerca la svolta dietro

© Anteprima24.it - Biancolino stringe le maglie: l’Avellino cerca la svolta dietro

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Biancolino Stringe Maglie L8217avellino