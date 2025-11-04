Biancaneve Rachel Zegler torna a difendere il flop | È stato il film più visto in streaming

L'attrice è tornata a difendere il remake in live action della Disney dopo le polemiche che ne avevano minato l'andamento al box-office nelle settimane in cui era presente nelle sale di tutto il mondo Biancaneve è stato un disastro per la Disney, ma Rachel Zegler è tornata a difendere il film. Il progetto era già apparso controverso fin dall'inizio. Tra riprese aggiuntive e ritardi dovuti alla pandemia, Biancaneve è diventato uno dei film più costosi dello studio. Quando è stato finalmente distribuito all'inizio di quest'anno, ha ricevuto recensioni contrastanti e ha incassato appena 205 milioni di dollari in tutto il mondo, un risultato disastroso.

