Besseghini Arera | Italia capofila di differenziata e riciclo ma troppe disparità tra Regioni – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 04 novembre 2025 "L'Italia brilla nel riciclo dei rifiuti, anche se c'è ancora molto da lavorare sulle disparità regionali. Alcune sono sono virtuose mentre in altre la differenziata e il riciclo devono essere migliorati". Lo ha detto Stefano Besseghini, Presidente di Arera, a margine di Ecomondo, l'evento annuale leader nei settori della Green and Circular Economy a Rimini. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

Assemblea Proxigas, Besseghini (Arera): “2026-2027, cambiamento nel mercato del gas con riduzione dei prezzi” - X Vai su X

I vertici dell'autorità guidata da Stefano Besseghini sono stati prorogati fino a fine 2025, perché non si riesce a sciogliere lo stallo. Mentre Federico Freni, sottosegretario leghista, è il favorito per sostituire Paolo Savona in Consob . La scelta avverrà in primaver - facebook.com Vai su Facebook

Besseghini (Arera): Italia capofila di differenziata e riciclo, ma troppe disparità tra Regioni - (Agenzia Vista) Rimini, 04 novembre 2025 "L'Italia brilla nel riciclo dei rifiuti, anche se c'è ancora molto da lavorare sulle disparità regionali. Scrive quotidiano.net

Rifiuti, Arera: "Italia eccellente nel riciclo, ma forti divari territoriali" - Le parole di Stefano Besseghini, presidente di Arera, intervenuto oggi al convegno 'Il consolidamento della regolazione del ciclo dei rifiuti: i nuovi provvedimenti di Arera', in occasione della giorn ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Poltrone, il governo Meloni è chiamato a fare 58 nuove nomine entro marzo. I nodi Arera e Consob - I vertici dell'autorità guidata da Stefano Besseghini sono stati prorogati fino a fine 2025, perché non si riesce a sciogliere lo stallo. Segnala milanofinanza.it