Bernabini FdI | Stato di degrado sulla Sp 43 tra Acquapartita e Riofreddo Servono interventi urgenti

"Lo stato di degrado in cui versa la Sp 43 tra Acquapartita e Riofreddo ha raggiunto livelli tali da suscitare, da parte dei cittadini, le giuste lamentele, prontamente recepite da Fratelli d’Italia. Per questo, nella giornata di oggi ho depositato una interrogazione Provinciale ad hoc". A dare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it