Berizzi perde in tribunale contro Storace | non fu diffamato Voleva 50mila euro da devolvere agli antifascisti…
“Era satira, anche il pm lo ha detto, ma quale diffamazione. Comunque, per festeggiare la vittoria contro Berizzi, mi sono iscritto a CasaPound. “. Ogni riferimento di Francesco Storace al libro del giornalista sui “poundini” di stanza a Roma – considerati estremisti e legati in qualche modo alla destra di governo – non è puramente casuale. E arriva nel giorno della bruciante sconfitta in Tribunale di Paolo Berizzi, il lanciatore di “pietre” antifa su “ Repubblica “, per mano dello storico esponente della sua odiata destra italiana. Berizzi perde contro Storace e “Il Secolo d’Italia”. “Mi sono iscritto a CasaPound” è una battuta fulminante di Storace, un marchio di fabbrica del giornalista, ex ministro ed ex presidente della Regione Lazio, assolto dall’accusa di diffamazione per un fotomontaggio che riproducev a il volto dell’inviato di Repubblica Paolo Berizzi imbavagliato e con sullo sfondo la bandiera delle Brigate Rosse pubblicato sul Secolo d’Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Delusione Tezenis, perde l'ennesima trasferta: vince l'Urania (ultima in classifica) 79-73 - facebook.com Vai su Facebook
Minacce al giornalista Paolo Berizzi, due condannati. Scrivevano sui social: “Ti strappo la lingua” - I fatti risalgono al 2019, quando i due si erano scagliati contro l’inviato di Repubblica per alcuni suoi articoli e scritti riguardanti la morte e il funerale dell’ultrà varesino Davide “Dede” Belard ... Si legge su articolo21.org