“Era satira, anche il pm lo ha detto, ma quale diffamazione. Comunque, per festeggiare la vittoria contro Berizzi, mi sono iscritto a CasaPound. “. Ogni riferimento di Francesco Storace al libro del giornalista sui “poundini” di stanza a Roma – considerati estremisti e legati in qualche modo alla destra di governo – non è puramente casuale. E arriva nel giorno della bruciante sconfitta in Tribunale di Paolo Berizzi, il lanciatore di “pietre” antifa su “ Repubblica “, per mano dello storico esponente della sua odiata destra italiana. Berizzi perde contro Storace e “Il Secolo d’Italia”. “Mi sono iscritto a CasaPound” è una battuta fulminante di Storace, un marchio di fabbrica del giornalista, ex ministro ed ex presidente della Regione Lazio, assolto dall’accusa di diffamazione per un fotomontaggio che riproducev a il volto dell’inviato di Repubblica Paolo Berizzi imbavagliato e con sullo sfondo la bandiera delle Brigate Rosse pubblicato sul Secolo d’Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Berizzi perde in tribunale contro Storace: non fu diffamato. Voleva 50mila euro da devolvere agli antifascisti…