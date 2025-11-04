Bergamo festeggia l’Unità e le Forze Armate | Difendere la democrazia come spazio di libertà - Il video
QUATTRO NOVEMBRE. Le cerimonie istituzionali in Rocca, piazza Matteotti e piazza Vittorio Veneto. La sindaca Carnevali: «Ricordiamo il passato per costruire un domani diverso». Il prefetto Rotondi: «Giornata di grande importanza per la comunità». Il colonnello Carraro: «In un tempo che divide, la Difesa sceglie di unire». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
