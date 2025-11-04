Bergamo case +0,5% nel 1° semestre | qualità e rendita guidano la domanda

Sbircialanotizia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo semestre del 2025, il mercato residenziale di Bergamo ha segnato un incremento dei valori dello 0,5%, con dinamiche differenziate tra i quartieri e un’attenzione crescente verso le soluzioni di qualità e da reddito. A delineare il quadro è Anna Amato, Pluriaffiliata Tecnocasa, che evidenzia scelte d’acquisto sempre più consapevoli e cura per l’efficienza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

bergamo case 05 nel 1176 semestre qualit224 e rendita guidano la domanda

© Sbircialanotizia.it - Bergamo, case +0,5% nel 1° semestre: qualità e rendita guidano la domanda

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Bergamo Case 05 1176