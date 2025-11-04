Bergamo case +0,5% nel 1° semestre | qualità e rendita guidano la domanda
Nel primo semestre del 2025, il mercato residenziale di Bergamo ha segnato un incremento dei valori dello 0,5%, con dinamiche differenziate tra i quartieri e un’attenzione crescente verso le soluzioni di qualità e da reddito. A delineare il quadro è Anna Amato, Pluriaffiliata Tecnocasa, che evidenzia scelte d’acquisto sempre più consapevoli e cura per l’efficienza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
