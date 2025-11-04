Benzina che prezzi | dove si superano i 2,30 euro al litro E da gennaio aumenta il gasolio

Lento ma inesorabile, il prezzo della benzina continua a crescere. E lo stesso fa quello del diesel, che dal 1° gennaio 2026 salirà ancora più in alto, per effetto dell'aumento sulle accise già inserito nel testo della bozza dell'ultima legge di bilancio (dall'anno prossimo l'accisa sul gasolio. 🔗 Leggi su Today.it

