Benzina che prezzi | dove si superano i 2,30 euro al litro E da gennaio aumenta il gasolio
Lento ma inesorabile, il prezzo della benzina continua a crescere. E lo stesso fa quello del diesel, che dal 1° gennaio 2026 salirà ancora più in alto, per effetto dell'aumento sulle accise già inserito nel testo della bozza dell'ultima legge di bilancio (dall'anno prossimo l'accisa sul gasolio. 🔗 Leggi su Today.it
L'aggiornamento dei prezzi ad oggi - lunedì 03 novembre - del nostro distributore di carburanti di #Legnago (VR)! BENZINA: 1,579 €/lt DIESEL: 1,549 €/lt
Prezzi benzina: nuove #accise 2026, il diesel costerà più della verde?
Benzina, sale ancora il prezzo: oltre 2,30 euro in autostrada. Da gennaio aumenta gasolio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Benzina, sale ancora il prezzo: oltre 2,30 euro in autostrada. Si legge su tg24.sky.it
Sale il prezzo della benzina: in autostrada supera i 2,30 euro - Il prezzo della benzina è aumentato su tutto il territorio nazionale, con picchi superiori a 1,7 euro al litro. businesspeople.it scrive
In alcuni impianti della Penisola la benzina servita vola oltre 2,3 euro - I listini dei carburanti stanno registrando una lenta ma inesorabile crescita, al punto che il prezzo medio della benzina in modalità self ha superato la soglia di 1,7 euro al litro, mentre il diesel ... Si legge su ansa.it