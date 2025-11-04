L’Orchestra Multietnica di Arezzo, I Benvegnù e Dario Brunori. Tre protagonisti d’eccezione per due serate speciali riunite in un evento unico, intenso e poetico con il sapore dell’esclusività e dell’amicizia. Protagonista l’Oma diretta da Enrico Fink che stasera alle 21,15 al Teatro Verdi di Monte San Savino e domani alle 21 al Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino, salirà alla ribalta con il concerto dal titolo "Culture contro la paura – omaggio a Paolo Benvegnù". A farle compagnia sui due prestigiosi palcoscenici della Valdichiana saranno non solo I Benvegnù ma uno tra gli artisti più apprezzati della sua generazione, il cantautore Dario Brunori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Benvegnù infinito. Serate per l'amico con Dario Brunori