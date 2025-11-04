Benicio del Toro in trattative per il prequel di Ocean’s con Margot Robbie
Nel 2026 inizieranno le riprese del prequel di “ Ocean’s Eleven ”, con Margot Robbie e Bradley Cooper nei ruoli principali. Lee Isaac Chung (“ Minari ”) sarà il regista, mentre Linus Sandgren (“ La La Land ”, ‘ Saltburn ’, “ Babylon ”) sarà il direttore della fotografia. Secondo alcune indiscrezioni, il premio Oscar Benicio del Toro sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast del prequel. Anche se i dettagli sui personaggi rimangono segreti, sembra che del Toro sia stato preso in considerazione per un potenziale ruolo da antagonista. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
