Beni confiscati | serata di dibattiti e confronti
Una serata di confronto e di proposte concrete quella andata in scena durante l’incontro "SosteneTela", dedicato alla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Presenti numerosi sindaci del territorio, chiamati a condividere esperienze e difficoltà di un percorso che intreccia legalità, impegno civico e rigenerazione sociale. A fare gli onori di casa il sindaco Gilles Ielo, che ha ricordato il ruolo simbolico dell’Osteria Sociale La Tela, bene confiscato alla mafia e oggi punto di riferimento per la comunità. "All’inizio non era scontato che diventasse un ristorante – ha spiegato Ielo – si parlava di una Casa delle associazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
