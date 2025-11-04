Benessere nei parchi | a novembre le immersioni forestali si spostano al Parco Suardi

Ecodibergamo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GLI INCONTRI. Dopo il successo di ottobre al Parco Marenzi, il percorso di benessere nei parchi prosegue anche nel mese di novembre, trasferendosi al Parco Suardi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

benessere nei parchi a novembre le immersioni forestali si spostano al parco suardi

© Ecodibergamo.it - Benessere nei parchi: a novembre le immersioni forestali si spostano al Parco Suardi

Approfondisci con queste news

benessere parchi novembre immersioniBenessere nei parchi: a novembre le immersioni forestali si spostano al Parco Suardi - Dopo il successo di ottobre al Parco Marenzi, il percorso di benessere nei parchi prosegue anche nel mese di novembre. Si legge su ecodibergamo.it

La Ciclovia dei Parchi e del Benessere: tre giorni di pedalate, salute e natura in Calabria - Si è conclusa con grande partecipazione la tre giorni della “Ciclovia dei Parchi e del Benessere”, l’iniziativa che ha trasformato la Sila in un palcoscenico naturale dedicato allo sport, alla ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Benessere Parchi Novembre Immersioni