Benessere nei parchi | a novembre le immersioni forestali si spostano al Parco Suardi

GLI INCONTRI. Dopo il successo di ottobre al Parco Marenzi, il percorso di benessere nei parchi prosegue anche nel mese di novembre, trasferendosi al Parco Suardi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Benessere nei parchi: a novembre le immersioni forestali si spostano al Parco Suardi

Approfondisci con queste news

Milano, quanto incide (veramente) il verde sui cittadini? La vicinanza ai parchi incentiva il nostro benessere. Ma non solo - facebook.com Vai su Facebook

Benessere nei parchi: a novembre le immersioni forestali si spostano al Parco Suardi - Dopo il successo di ottobre al Parco Marenzi, il percorso di benessere nei parchi prosegue anche nel mese di novembre. Si legge su ecodibergamo.it

La Ciclovia dei Parchi e del Benessere: tre giorni di pedalate, salute e natura in Calabria - Si è conclusa con grande partecipazione la tre giorni della “Ciclovia dei Parchi e del Benessere”, l’iniziativa che ha trasformato la Sila in un palcoscenico naturale dedicato allo sport, alla ... Da msn.com