Benelli Trk 602 X e Trk 902 Stradale ed Xplorer | le novità 2026

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si allarga la gamma crossover di Benelli con tre nuove Trk: la 602 X prende il posto della 502 (ma arriverà comunque una variante con meno di 48 Cv per possessori di patente A2) mentre la 902 sarà la punta di diamante, differenziata in due versioni e con potenza di 95 Cv. Le moto sono attese sul mercato nel corso del 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

benelli trk 602 x e trk 902 stradale ed xplorer le novit224 2026

© Gazzetta.it - Benelli Trk 602 X e Trk 902 Stradale ed Xplorer: le novità 2026

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

benelli trk 602 xBenelli TRK 602 X: la nuova generazione dell’avventura accessibile - Dopo il successo della TRK 502, Benelli rinnova la sua crossover più amata con la nuova TRK 602 X: più potente, tecnologica e curata in ogni dettaglio, ma sempre fedele allo spirito accessibile che l’ ... Da msn.com

benelli trk 602 xBenelli presenta nuova TRK 602 X, l'erede della 502 è servita - Scopri nuova Benelli TRK 602 X 2026, la crossover che prende l'eredità di 502 X: novità, motore, potenza, peso, data di arrivo, colori, foto ... motorbox.com scrive

Benelli Trk 602 X e Trk 902 Stradale ed Xplorer: le novità 2026 - Si allarga la gamma crossover di Benelli con tre nuove Trk: la 602 X prende il posto della 502 (ma arriverà comunque una variante con meno di 48 Cv per possessori di patente A2) mentre la 902 sarà la ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Benelli Trk 602 X