Benelli Trk 602 X e Trk 902 Stradale ed Xplorer | le novità 2026
Si allarga la gamma crossover di Benelli con tre nuove Trk: la 602 X prende il posto della 502 (ma arriverà comunque una variante con meno di 48 Cv per possessori di patente A2) mentre la 902 sarà la punta di diamante, differenziata in due versioni e con potenza di 95 Cv. Le moto sono attese sul mercato nel corso del 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
