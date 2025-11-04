Ben 520 milioni di bambini vivono in zone di conflitto | per Save the Children il 2024 è stato l’annus horribilis

Nel 2024 oltre 520 milioni di bambini e adolescenti hanno vissuto in zone di conflitto attivo, più di uno su cinque a livello mondiale. Si tratta di un aumento del 60% rispetto al 2010, secondo il nuovo rapporto “Stop the war on children: Security for Whom?” pubblicato da Save the Children, che da oltre un secolo opera per la tutela dell’infanzia. Il 2024 ha registrato il numero più alto di conflitti tra Stati dalla fine della Seconda guerra mondiale e un incremento del 30% delle gravi violazioni contro i minori rispetto all’anno precedente. Sono state 41.763 le violazioni accertate – tra uccisioni, mutilazioni, violenze sessuali e rapimenti – un dato che segna un aumento del 70% rispetto al 2022 e del 373% rispetto al 2010. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

