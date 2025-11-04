Belve streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata 4 novembre 2025
. Questa sera, martedì 4 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Belve, la nuova edizione (2025) del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. 🔗 Leggi su Tpi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Situazione sentimentale: Isabella Rossellini #Belve ogni martedì ore 21.20 su Rai2 e RaiPlay! - facebook.com Vai su Facebook
"#Belve" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Belve streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata, 28 ottobre 2025 - Belve streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata in programma stasera, martedì 28 ottobre 2025. Scrive tpi.it
Belve, stasera in tv la nuova puntata: ospiti e anticipazioni - 20 su Rai 2, va in scena il secondo appuntamento stagionale di "Belve", il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani. Lo riporta today.it
Belve quando inizia la nuova stagione, data ufficiale e ospiti - Scopri quando inizia la nuova stagione di Belve 2025 su Rai2 con Francesca Fagnani e cosa aspettarsi dalle nuove puntate. Si legge su napolike.it