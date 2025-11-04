Belve seconda puntata stasera su Rai 2 | Iva Zanicchi cade Irene Pivetti si arrabbia Pappalardo primo uomo

Nella puntata di Belve in onda martedì 4 novembre su Rai 2, Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo si racconteranno senza sconti: le anticipazioni Dopo il successo della scorsa puntata, stasera su Rai 2, puntuale alle 21:20, torna Belve di Francesca Fagnani. L'edizione 2025 ha cominciato benissimo, con quasi 2 milioni di telespettatori una settimana fa, e una sorpresa che ci accompagnerà per tutta la stagione: la presenza di Maria De Filippi nel cast fisso. Belve, le anticipazioni di martedì 4 novembre Lo scorso 28 ottobre "Queen Mary" aveva ribaltato i ruoli, facendo sedere Francesca Fagnani al posto dell'ospite e mettendosi lei dalla parte di chi fa le domande. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

