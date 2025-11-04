Belve seconda puntata stasera su Rai 2 | Iva Zanicchi cade Irene Pivetti si arrabbia Pappalardo primo uomo
Nella puntata di Belve in onda martedì 4 novembre su Rai 2, Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo si racconteranno senza sconti: le anticipazioni Dopo il successo della scorsa puntata, stasera su Rai 2, puntuale alle 21:20, torna Belve di Francesca Fagnani. L'edizione 2025 ha cominciato benissimo, con quasi 2 milioni di telespettatori una settimana fa, e una sorpresa che ci accompagnerà per tutta la stagione: la presenza di Maria De Filippi nel cast fisso. Belve, le anticipazioni di martedì 4 novembre Lo scorso 28 ottobre "Queen Mary" aveva ribaltato i ruoli, facendo sedere Francesca Fagnani al posto dell'ospite e mettendosi lei dalla parte di chi fa le domande. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Belve, Iva Zanicchi ospite seconda puntata tra Mina e i guai col fisco siciliareport.it/spettacoli/03/… via @Sicilia Report - X Vai su X
Nella seconda puntata di Belve, tra gli ospiti di Francesca Fagnani, Iva Zanicchi non risparmia nessuno. Ma la vera guest star è Maria De Filippi - facebook.com Vai su Facebook
Belve, stasera in tv la nuova puntata: ospiti e anticipazioni - 20 su Rai 2, va in scena il secondo appuntamento stagionale di "Belve", il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani. Segnala today.it
Belve, anticipazioni del 4 novembre: la caduta di Iva Zanicchi, poi scintille in studio - Le anticipazioni della puntata di stasera 4 novembre di “Belve”: dalla caduta di Iva Zanicchi alle scintille tra Irene Pivetti e Francesca Fagnani ... dilei.it scrive
Belve, oggi Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo ospiti di Francesca Fagnani - Leggi su Sky TG24 l'articolo Belve, oggi Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo ospiti di Francesca Fagnani ... tg24.sky.it scrive